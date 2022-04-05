Симферополь, , 10:29 — REGNUM Стабильные поставки продукции из Херсонской области налажены в Республику Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Овощи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы стабилизировать цены, налажены поставки продукции из Херсонской области. Мониторинг цен на продукцию продолжается. Охвачена большая часть торговых объектов. По многим видам продукции ценовая ситуация стабилизировалась, но всё ещё наблюдается небольшой рост на овощи «борщевого набора»: свёкла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, это связано с тем, что заканчиваются запасы сельхозтоваропроизводителей, которые выращивали эту продукцию в республике, а также в эту цену вкладываются затраты на хранение», — сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Также в регионе снизился ажиотажный спрос на сахар и гречку — власти наладили поставки этой продукции в регион по фиксированным ценам из Алтайского края и Кубани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце марта Крым получил из Запорожской области партию овощей — огурцов и редиса. Всю продукцию реализовали в торговых точках полуострова.

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