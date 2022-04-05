Москва, , 10:29 — REGNUM В марте 2022 года за ситуацией на валютном рынке следили 64% жителей России, регулярно – 24%, время от времени — 40%. Не интересовались курсом доллара к рублю 36%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом, несмотря интерес к курсу доллара, граждане предпочитают хранить сбережения в рублях — на банковских вкладах (30%) и наличными (18%). Чаще доверяют российской валюте молодые люди 18-24 лет (41% и 32% соответственно).

Вкладывают средства в недвижимость в России или за рубежом 14%. Ценные бумаги имеют 5%. Сбережения в валюте наличными хранят 4%, на банковских вкладах — 3%. В драгоценные металлы инвестируют 2%. Нет сбережений у 42% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 27 марта 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, которые целенаправленно следят за курсами иностранных валют в конце февраля-начале марта 2022 года, достигла 50%.

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