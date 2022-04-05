Барнаул, 5 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В связи с резким потеплением в Алтайском крае стал интенсивно таять ледяной покров. Как сообщает 5 апреля территориальное ГУ МЧС РФ, прогнозируется, что вскрытие рек произойдет на 6−8 дней раньше среднемноголетних наблюдений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ледоход на Оби

«Оперобстановка спокойная, уровни рек — ниже критических. Мы осуществляем контроль по югу края на р. Алей и Чарыш, здесь работают 2 опергруппы и беспилотная авиация. Сейчас подтопленных домов или объектов экономики в крае нет», — пояснил начальник главка Александр Макаров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, власти Барнаула известили о вероятных проблемах в связи с резким потеплением в краевом центре: с 4 по 6 апреля температура воздуха ночью составит +5°C, а днём будет от +11 до +19°C. Также прогнозируют усиление ветра 6 апреля до 10−15 м/с.

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