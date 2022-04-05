Мурманск, 5 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Мурманской области в 2022 году закупят более 130 новых автобусов и троллейбусов. На эти цели будет направлено 1,5 миллиарда рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

«Современный «Транспорт Севера» радикально обновит парк техники на маршрутах в Александровске, Мончегорске, Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакше и Печенгском округе», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы РФ получат за пять лет до 100 млрд рублей на обновление транспорта.