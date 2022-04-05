Кемерово, 5 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 5 апреля, на лечении из-за коронавируса находятся 5377 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 486 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 158594 случая заражения коронавирусом, 150961 человек выписан, 2256 пациентов скончались.