Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Соединённые Штаты готовы подписать с Ираном «прочное соглашение» по ядерной сделке, но при условии, что Тегеран настроен аналогичным образом. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашей оценке, ответственность за заключение этой сделки лежит целиком на Иране», — заявила Псаки, слова которой цитирует пресс-служба Белого дома.

При этом она подчеркнула, что, по мнению администрации США, Иран ставит на многосторонних переговорах в Вене вопросы, не относящиеся к ядерной сделке. О каких конкретно темах идёт речь, Псаки не уточнила.

«Мы хотели бы призвать Иран сосредоточиться на договорённостях, согласованных в Вене, а не стремиться начинать обсуждение вопросов, находящихся вне контекста, или же перекладывать вину на других за приостановку переговоров», — добавила Псаки.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 апреля, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Соединённые Штаты, по всей вероятности, пока ещё не готовы вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Если США готовы к подписанию соглашения, то они должны принять политическое решение, указал Хатибзаде. Также он подчеркнул, что переговоры по ядерной сделке в Вене приостановлены по вине Вашингтона.