Москва, , 10:25 — REGNUM Ложные сообщения о ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины, которые фабрикует киевский режим, с каждым становятся всё более бредовыми. Об этом 5 апреля сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как отметил зампред российского Совбеза, ложные сообщения Киева о роддоме в Мариуполе, сдавшихся кораблю ВМФ РФ «погибших героях», взятое из компьютерной игры изображение самолёта и другие подобные сообщения, являются ложными сообщениями, которые родились «в циничном воображении украинской пропаганды».

Также Медведе уточнил, что такого рода фейки создаются многочисленнымие пиар-агентствами, «фабриками троллей», которые курируют правительствами стран Запада, а также их «ручными» НКО и НПО.

«День ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся всё более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем!», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заяваил, что украинские нацбатальоны и тероборона готовы убивать собственных граждан ради расчеловечивания России и её очернения.