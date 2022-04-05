Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Уголовное дело петербуржца Алексея Генералова, которого обвиняют в убийстве отца, бывшего адвоката, направлено в суд Василеостровского района Санкт-Петербурга, проинформировали 5 апреля в пресс-службе прокуратуры города.

Алексей Генералов арестован на два месяца Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 ноября 2021 года на набережной реки Смоленки рабочие обнаружили тележку с сумкой, в которой находились расчлененные останки мужчины. Убитым оказался 66-летний Александр Генералов, бывший адвокат, предприниматель, который за несколько дней до этого пропал без вести. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). 18 ноября в реке нашли вторую сумку с останками жертвы.

Подозрение в совершении преступления пало на 36-летнего сына убитого. Как выяснило следствие, 13 ноября в принадлежавшей погибшему квартире в одном из домов на Новосмоленской набережной, где проживал обвиняемый, произошла ссора. Алексей Генералов выстрелил пришедшему в гости отцу из охотничьего ружья. От полученных травм тот скончался на месте преступления. После чего Генералов-млаадший решил скрыть следы преступления.

«Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу», — подытожили в надзорном ведомстве.

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