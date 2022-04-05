Лима, 5 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Авторы журналистского расследования в Перу пришли к выводу, что более 70% докторской диссертации министра образования Розендо Серна было списано. Об этом 4 апреля сообщает новостное агентство La Republica.

NOGRAN s.r.o Плагиат

Согласно данным, полученным при помощи сервиса проверки плагиата Turnitin, диссертация главы минобра представляет собой коллаж из текстов, которые ему не принадлежат. Росендо Серна принял на себя обязанности министра образования 29 декабря 2021 года, предоставив при вступлении в должность диссертацию в области педагогики и педагогической психологии.

Серна, в свою очередь, выступил с опровержением обвинений, заявив, что спорные главы были «не плагиатом, а анализом текстов исследователей».