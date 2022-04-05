Москва, , 10:22 — REGNUM Украинские нацбатальоны и тероборона готовы убить собственных граждан ради расчеловечивания России и её очернения. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Government.ru

«День ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся всё более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — сказал Медведев.

По его словам, всё это происходит по той причине, что «глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк»: «Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует».