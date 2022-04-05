Ростов-на-Дону, , 10:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону прокуратура заставила управляющую компанию ликвидировать стихийную свалку в Кировском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки свалочный очаг был выявлен во дворе жилого дома на улице Суворова. Неизвестные оставили у мусорных контейнеров твердые коммунальные и строительные отходы. При этом управляющая компания меры к устранению нарушения не приняла.

Руководству организации внесено представление, после рассмотрения которого придомовая территория была приведена в порядок. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.