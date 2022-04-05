Уфа, , 10:23 — REGNUM Законы об участниках спецоперации на Украине и на Донбассе вступили в силу в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Эти законы были приняты госсобранием Башкирии 30 марта, затем были подписаны главой республики Радием Хабировым и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Республика поддержала решения, принятые федеральным центром в целях социальной защиты военнослужащих. В соответствии с поправками, внесенными в федеральное законодательство, участникам специальной военной операции на Украине и в Донбассе присваивается статус ветерана боевых действий. Мы внесли аналогичные изменения в республиканский закон «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил», — приводит пресс-служба слова председателя республиканского парламента Константина Толкачева.

Сообщается, что этот статус предполагает социальную защищенность военнослужащих: государство берет на себя ответственность за граждан, которые, рискуют жизнью и здоровьем, отстаивают интересы России.

Еще один принятый закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих» предполагает прямую финансовую поддержку.

«На федеральном уровне членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, установлены меры социальной поддержки, в том числе единовременные выплаты. Мы дополнили федеральные выплаты помощью из республиканского бюджета в размере двух миллионов рублей в равных долях каждому члену семьи военнослужащего», — пояснил Толкачев, отметив, что принятые меры не являются окончательными.

Он сообщил, что это будет не разовая помощь, а комплекс мер, нацеленных на всестороннюю социальную поддержку семей.

«У многих бойцов остались несовершеннолетние дети, престарелые родители. У каждой семьи свои трудности, поэтому и помогать им нужно по-разному. Кому-то нужна медицинская помощь, кому-то — льготная путевка на санаторное лечение, а кто-то нуждается в устройстве ребенка в детский сад. Вопросами поддержки военнослужащих и членов их семей занимается не только парламент республики, но и правительство, и муниципалитеты», — заявил спикер регионального парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил начать выплаты семьям погибших военнослужащих уже на этой неделе.