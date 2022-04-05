Москва, , 10:17 — REGNUM Целые пиар-агентства и «фабрики троллей» занимаются созданием и раскруткой фейков украинской пропаганды. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Солдаты ВСУ входят в Бучу. 2 апреля 2022 Цитата из видео npu.gov.ua

«Призрак Киева», изображение самолёта, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои». Мариупольский роддом, теперь – Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агенства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги», — написал Медведев.

По его словам, ежедневно новости о «страшилках» и «перемогах» становятся «всё более бредовыми»: «Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и терробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Всё потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует».