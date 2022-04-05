Санкт-Петербург, 5 апреля 2022, 10:15 — REGNUM Исполнитель Валерий Меладзе выступил на частной вечеринке в Санкт-Петербурге. Об этом 5 апреля сообщает Starhit.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе
Okras

Как отмечает издание, ранее пользователи Сети предполагали, что артист не сможет давать концерты после своих заявлений относительно спецоперации России. Добавим, что накануне выступления Меладзе в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что якобы для заказчика оно «будет стоить 70 тыс., плюc paсходы нa пребываниe, проживаниe».

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором «умолял» прекратить боевые действия. «Сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров…» — говорил он.

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