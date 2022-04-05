Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Исполнитель Валерий Меладзе выступил на частной вечеринке в Санкт-Петербурге. Об этом 5 апреля сообщает Starhit.

Валерий Меладзе Okras

Как отмечает издание, ранее пользователи Сети предполагали, что артист не сможет давать концерты после своих заявлений относительно спецоперации России. Добавим, что накануне выступления Меладзе в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что якобы для заказчика оно «будет стоить €70 тыс., плюc paсходы нa пребываниe, проживаниe».

ИА REGNUM напоминает, что 24 февраля 2022 года Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором «умолял» прекратить боевые действия. «Сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров…» — говорил он.

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