Горно-Алтайск, , 10:14 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске и Кош-Агачском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 33 865. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 20 168 пациентов, в том числе 60 за последние сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчётные сутки – 1, за весь период – 649, в том числе 601 – от COVID-19, 48 – от иных причин», — добавили в оперштабе.