Симферополь, 5 апреля 2022, 10:12 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил нового министра внутренней политики, информации и связи, соответствующий указ опубликован на портале правительства региона 5 апреля.
«Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.
Владимир Трегуб ранее занимал пост главы администрации Советского района Крыма. Его предшественник в должности министра Михаил Афанасьев возглавил администрацию Симферополя.