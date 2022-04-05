Симферополь, 5 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил нового министра внутренней политики, информации и связи, соответствующий указ опубликован на портале правительства региона 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Назначить Трегуба Владимира Олеговича на государственную должность Республики Крым — министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», — говорится в тексте указа.

Владимир Трегуб ранее занимал пост главы администрации Советского района Крыма. Его предшественник в должности министра Михаил Афанасьев возглавил администрацию Симферополя.