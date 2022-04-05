Аресибо, Пуэрто-Рико, 5 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Население Пуэрто-Рико будет стремиться к тому, чтобы стать штатом США. Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси.

CIA Пуэрто-Рико

«Я не сомневаюсь, что Пуэрто-Рико станет штатом США, и что мы сможем голосовать за президента и иметь представительство в Конгрессе. Народ Пуэрто-Рико ясно дал понять, что он стремится к этому, и борьба за достижение этой цели продолжается», — сказал Пьерлуиси.

По его словам, испанский язык, являющийся одним из государственных на территории Пуэрто-Рико, а также культура, обычаи и испаноязычное наследие народа «не подвергаются риску в результате наших претензий на равное обращение с гражданами США».