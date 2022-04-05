Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург из резервного фонда правительства РФ поступят средства на зарплату медиков-консультантов в объеме 27,9 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Rosminzdrav.ru Телемедицина

Софинансирование центром выплат по заработной плате предназначено, прежде всего, для «медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Также это относится к медикам, которые работали с петербуржцами с подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, ОРВИ, гриппа и других заболеваний.

При этом из бюджета города выделят на эти же цели 2,8 млн рублей. Общая сумма средств составит 30,7 млн рублей. Деньги направят на выплату заработной платы 141 медработнику.