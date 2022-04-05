Чита, 5 апреля 2022, 10:10 — REGNUM В Забайкалье скорбят по погибшему на Украине бойцу Егору Секержитскому: старший лейтенант, командир мотострелковой роты за героические действия в ходе военной спецоперации представлен к звезде Героя России, сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте» губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине
Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине
Правительство Забайкалья

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По опубликованной информации, Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине, в Харьковской области. При сопровождении тыловой колонны 25 марта он попал под минометный обстрел, лично вынес из-под обстрела двух раненных, перевязал, оказал первую доврачебную помощь.

Обеспечил загрузку в медицинские МТЛБ и транспортировку в тыл. В тот же день при проведении разведки по маршруту движения колонны двигался на БМП в сопровождении двух танков. В селе Каменка вступил в бой с противником, в ходе боя героически погиб.

Егор Секержитский был представлен к звезде Героя России посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно о гибели в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины бойца российской армии Ильи Бульдина и военного врача из Забайкалья Бадмы Митупова.

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