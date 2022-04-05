Чита, , 10:10 — REGNUM В Забайкалье скорбят по погибшему на Украине бойцу Егору Секержитскому: старший лейтенант, командир мотострелковой роты за героические действия в ходе военной спецоперации представлен к звезде Героя России, сообщил в своём аккаунте «ВКонтакте» губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине Правительство Забайкалья

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По опубликованной информации, Егор Секержитский погиб при выполнении боевых задач военной спецоперации на Украине, в Харьковской области. При сопровождении тыловой колонны 25 марта он попал под минометный обстрел, лично вынес из-под обстрела двух раненных, перевязал, оказал первую доврачебную помощь.

Обеспечил загрузку в медицинские МТЛБ и транспортировку в тыл. В тот же день при проведении разведки по маршруту движения колонны двигался на БМП в сопровождении двух танков. В селе Каменка вступил в бой с противником, в ходе боя героически погиб.

Егор Секержитский был представлен к звезде Героя России посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта стало известно о гибели в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины бойца российской армии Ильи Бульдина и военного врача из Забайкалья Бадмы Митупова.

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