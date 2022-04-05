Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону число ковидных коек сокращено до минимума. Так, в штатный режим работы перешло ещё одно лечебное учреждение, на базе которого в течение двух лет функционировал инфекционный стационар для пациентов с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

В палате Donland.ru

Теперь пациентов принимают в отделениях терапии, хирургии, неврологии, инфекционных отделениях городской больницы №1 имени Семашко. Также работают родильный дом, отделение патологии беременности, ЛОР-отделение, травмпункт, сообщил в своём телеграм-канале ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Моногоспиталь был рассчитан на 560 коек. С начала пандемии лечение здесь прошли более 16 тыс. человек. В настоящее время продолжают функционировать 100 коек для пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на допандемийный режим работы перешла городская больница №20 в Ростове-на-Дону.

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