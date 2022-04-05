Джакарта, 5 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Опрос, проведенный австралийским аналитическим центром Lowy Institute, показывает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман является самым популярным мировым лидером в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман

Согласно опросу, 57% респондентов в Индонезии доверяют принцу Саудовской Аравии. Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов следует за принцем Саудовской Аравии (52%). Лишь немного отставая, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и президент США Джо Байден получили 44% голосов.

Президенту России Владимиру Путину верят 40% опрошенных жителей Индонезии.

Президент Китая Си Цзиньпин и верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завоевали доверие лишь 34% респондентов, премьер-министру Австралии и премьер-министру Индии верят только 38% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в крупном торговом центре в Банда-Ачех, в Индонезии.