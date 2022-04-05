Кабул, , 10:05 — REGNUM Департамент координации процесса разминирования заявил, что процесс разминирования в Афганистане идёт медленно из-за сокращения международной помощи. Об этом сообщает TOLOnews.

Разминирование в Афганистане Tolonews.com

В агентстве добавили, что за последний год в результате взрывов различных неразорвавшихся боеприпасов в стране погибли или получили ранения более тысячи человек, в том числе более пятисот детей.

Департамент также привёл статистику за последние семь месяцев, согласно которой в результате взрывов погибло 177 человек и 165 получили ранения, большинство из которых дети.

«Было расчищено 33 223 квадратных километра, а оставшиеся 606 квадратных километров обследованы», — сообщил Нуреддин Рустамхейль, начальник департамента координации процесса разминирования.

Провинции Гильменд, Газни, Нимроз, Кандагар, Кундуз, Нангархар и некоторые другие части страны, где силы НАТО наиболее активно вели боевые действия при предыдущем правительстве, подверглись бомбардировкам в большей степени, чем остальная территория Афганистана.

«В общей сложности нам нужны финансовые средства в размере 42,5 миллиона для расчистки территорий, помощи семьям жертв и в повышении осведомленности об опасностях мин», — добавил Рустамхейль.

Он призвал Румынию, США и другие страны, которые в соответствии со своими обязательствами ранее провели обучение в некоторых районах страны, оказать помощь в расчистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.