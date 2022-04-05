Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Ученика начальной школы госпитализировали с алкогольным отравлением прямо из учебного заведения в Петербурге. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь. Водка

Инцидент произошел 4 апреля. В экстренные службы «112» поступил звонок от завуча одной из школ Невского района, которая сообщила, что ученик четвёртого класса находится в учебном заведении в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место врачи госпитализировали 11-летнего ребенка.

«Школьник бригадой скорой помощи с острым пероральным отравлением этанолом, в состоянии средней тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу», —рассказали в Главке полиции.

По данному факту проводится проверка.