Петропавловск-Камчатский, , 10:29 — REGNUM На Камчатке в Быстринском районе по нацпроекту «Здравоохранение» построят новый корпус районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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Новое здание появится на месте инфекционного отделения и хозяйственного блока, которые будут снесены.

«Мы давно хотели, чтобы у нас было новое здание, потому что старое построено ещё в 1971 году. Новое здание будет соответствовать современным нормам», — рассказала главный врач Быстринской районной больницы Екатерина Волкова.

Новое здание районной больницы позволит привлечь и новых специалистов. Главврач уверена, что врачи и медперсонал, желающие работать в комфортных и современных условиях найдутся.

«Трудно переоценить значение строительства нового больничного корпуса по нацпроекту «Здравоохранение» — современные просторные помещения позволят чувствовать себя комфортнее и пациентам и медицинскому персоналу», — прокомментировала член Общественной палаты Камчатки Наталья Зиганьшина.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Восток по национальному проекту «Здравоохранение» открыли новую амбулаторию.