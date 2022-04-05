Абакан, 5 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Хакасии ситуация с пожарами может ухудшиться из-за ветра и неосторожного обращения с огнём, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

В минувшую субботу (2 апреля) в Хакасии был зарегистрирован 31 пал травы, фронт пожаров развивался до десятков километров. Как уточнили в управлении, огонь угрожал сёлам, деревням, дачам. Возгорания нанесли ущерб крестьянско-фермерским хозяйствам. Пострадавших и жертв нет.

Уровень реагирования подразделений пожарной охраны 2 апреля был оперативным. Также помощь оказывали добровольцы. Ситуацию усугублял шквалистый ветер.

В ведомстве пояснили, что пожары возникли из-за халатности людей в обращении с огнём. Многие возгорания начались из-за свалок и мусора, не исключены и намеренные поджоги травы населением. Ведётся расследование.

По данным гидрометцентра, 6 апреля в Хакасии ожидается ветреная погода, столбики термометров поднимутся выше +20 градусов. Пожарная опасность остается чрезвычайно высокой, силы и средства работают в режиме повышенной готовности.

По состоянию на 5 апреля в Хакасии лесных пожаров не зарегистрировано, потушено 200 ландшафтных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ввели особый противопожарный режим.

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