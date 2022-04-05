Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Работы по ликвидации порыва теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону полностью завершены. Об этом 5 апреля сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ремонт теплотрассы

Участок теплотрассы заменили, прилегающая к месту порыва территория благоустроена. Также устранены последствия коммунальной аварии в квартирах жильцов расположенного поблизости многоэтажного дома. В частности, установлены новые стеклопакеты, восстановлена электропроводка на первом этаже. В жилых помещениях будет проведён ремонт, написал Логвиненко в телеграм-канале.

В ближайшее время будет получено заключение экспертов, на основании которого пострадавшим компенсируют материальный ущерб. Выплаты в качестве возмещения морального вреда людям перечислены в полном объёме.

ИА REGNUM сообщало, что порыв теплотрассы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону случился в ночь на 21 марта. Образовавшийся фонтан кипятка повредил окна в квартирах многоэтажного дома. Горячая вода хлынула в квартиры, в результате чего пострадали люди, в том числе двое детей. Ресурсоснабжающая компания взяла обязательство выполнить ремонт в повреждённых кипятком квартирах, а также выплатить компенсации людям.

12 взрослым пациентам медицинская помощь оказывается в городской больнице скорой медицинской помощи, двоим детям — в областной детской клинической больнице. Пациентов обеспечивают необходимыми лекарствами.