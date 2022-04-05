Волгоград, 5 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В обстоятельствах бытового конфликта во Фроловском районе Волгоградской области разбираются сотрудники правоохранительных органов — женщина смертельно ранила своего супруга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в объединённой пресс-службе судов региона.

Вести Детально Арест

По версии следствия, 30 марта 2022 года 37-летная жительница хутора Большой Лычак во время домашней ссоры со своим супругом умышленно выстрелила ему один раз в живот из пневматической винтовки. Мужчина скончался на следующий день в больнице.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело. Поскольку на иждивении женщины находятся двое несовершеннолетних детей суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 июня 2022 года.