Новосибирск, 5 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за потепления скорректируют график работ расконсервации дождеприёмников. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Когда «лужа по колено»

«В городе пока открыто 30% дождеприёмников, открыть остальные планировалось во второй декаде апреля. Погода внесла свои коррективы — серьёзное потепление у нас уже сейчас. Поэтому считаю такой график неудовлетворительным, он требует корректировки, — написал Локоть в своём телеграм-канале. — Понимаю, что придётся работать в авральном режиме, но эту задачу надо реализовать».

Глава города на расширенном аппаратном совещании сегодня, 5 апреля, поручил скорректировать график и провести расконсервацию в полном объёме ко следующему вторнику.