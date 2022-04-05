Кадыров: Дешайтанизация Украины проходит успешно
Грозный, 5 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины идет по плану. Неонацисты и наемники несут потери в живой силе и в технике. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в Telegram-канале.
Chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров
«Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно. Вооружёнными силами РФ уничтожена большая часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника. Подобная положительная динамика наблюдается повсюду», — написал глава северо-кавказской республики.
Ранее Кадыров уточнял, что шайтанами он называет наемников на Украине из батальона имени Шейха Мансура (первый имам Кавказа, лидер горцев в конце XVIII века — ИА REGNUM) из числа выходцев из Чечни, эмигрировавших из России.
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«Они имеют наглость называться батальоном имени Шейха Мансура. Не смейте своим жалким и поганым существованием прикасаться к герою чеченского народа. Знайте, именно мы и покараем вас именем Шейха Мансура!» — пригрозил им ранее Кадыров.