Горно-Алтайск, 5 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай заметное распространение в последнее время получает наиболее заразный штамм коронавируса «стелс-омикрон». Об этом рассказал глава минздрава республики Валерий Елыкомов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

В связи с этим он призвал активизировать усилия по вакцинации и своевременной ревакцинации.

Между тем, заболеваемость COVID-19 в республике снижается. Это позволило сократить количество моногоспиталей, что позволило части медицинских организаций вернуться к плановой работе.

«В настоящий момент в регионе действует три моногоспиталя, пациенты с коронавирусом проходят стационарное лечение в республиканской больнице, Центре по профилактике и борьбе со СПИД и Майминской районной больнице», — отметили в правительстве.