Москва, 5 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. К военно-политическому блоку НАТО отрицательно относятся 59% жителей России, безразлично — 23%. Одобряют деятельность лишь 2%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Большинство опрошенных (62%) заявили, что НАТО – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников. Только 15% считают, что блок НАТО нацелен на защиту стран-членов союза.

По мнению 46%, целью блока НАТО остается военно-политическое сдерживание России. Слышали о ведении НАТО в последние годы военных операций в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке 81% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 2 апреля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство граждан Сербии не поддерживает вступление страны в НАТО.

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