Владивосток, , 10:20 — REGNUM В условиях западных санкций самые дорогие грузы пойдут через порты Приморья, тем самым, позволив зарабатывать краю значительные деньги, которые могут быть направлены на развитие логистической инфраструктуры и строительство крупных инвестиционных проектов, считает директор института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук, профессор Александр Латкин.

Порт Владивосток Raita Futo

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«В Приморье самые загруженные порты, через них потоком идут контейнерные грузы. Это самые дорогие грузы, их стоимость может достигать миллиардов рублей. Кроме того, приморские порты принимают и генеральные грузы — уголь, зерно, металл, лесоматериалы, химические удобрения, оборудование.

Также крайне востребованы, хоть и менее загружены, порты Ванино и Советской Гавани, в которых нет крупных контейнерных терминалов — они специализируются на перевалке генеральных грузов», — цитирует «Восток-Медиа» Александра Латкина.

По мнению эксперта, объявленный правительством РФ курс на Восточный полигон — не кратковременная кампания.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на реализацию ряда положений ратифицированного ранее Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.