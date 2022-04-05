Чита, 5 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 5−7 апреля. По данным территориального ГУ МЧС РФ, в эти дни в регионе будут дуть сильный ветер, его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Аналогичный прогноз передан по Чите на 8 апреля: в краевом центре ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду.

«Управление по делам ГО и ЧС города Читы предупреждает жителей о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре существует риск обрыва проводов», — сказано в телеграм-канале городской мэрии.

Напомним, на большей части Забайкальского края введён особый противопожарный режим. Проведение любых работ с применением открытого огня запрещено. Сильный ветер может способствовать распространению горения травы на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов.

Всего с начала 2022 года на территории региона произошло 403 ландшафтных пожара. Площадь, пройденная огнём составила более 40 тысяч гектаров.

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