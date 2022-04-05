Цхинвал, 5 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Провокация со стороны Грузии может последовать за заявлениями Южной Осетии о проведении референдума по вхождению в состав России. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

По его словам, провокации вряд ли могут быть связаны с какими-либо силовыми действиями, так как безопасность республики гарантирована Россией и всеми российскими подразделениями, которые есть на южноосетинской территории.

«Без сомнения, есть опасения», — ответил Бибилов на вопрос о возможных провокациях в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в любом случае на провокации последует адекватный ответ. Это могут быть дипломатические шаги или какие-то иные действия. Будут приняты пропорциональные адекватные меры, призванные обеспечить безопасность республики.

На сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии в Цхинвале не видят, а существующие провокации республика решает дипломатическим путём, через постановку этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. Пока идёт диалог, рассказал Бибилов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южной Осетии рассказал о проведении консультаций с Россией о референдуме. Он может состояться после 10 апреля.

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