Сеул, 5 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В марте 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 106,06 пункта, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензином

Согласно опубликованным данным, показатель превышает 3% с октября 2021 года. Данный показатель является максимальным с декабря 2011 года. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 3,3%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 0,4%. В частности, цены на свинину выросли на 9,4%, мандарины — на 18,2%, виноград — на 24,5%, чеснок — на 16,1%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 6,9%. Цены на бензин выросли на 27,4%, дизельное топливо — на 37,9%, керосин — на 47,1%, СУГ — на 20,4%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.