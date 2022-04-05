Севастополь, , 09:57 — REGNUM В Севастополе ещё 18 человек доставлены в коронавирусные стационары региона, сообщили в департаменте здравоохранения города 5 апреля. Накануне, 4 апреля, были госпитализированы девять пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны за сутки с выздоровлением 33 человека. В ковид-госпиталях остаются 212 человек.

За сутки ещё 59 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус — это на 29 меньше, чем накануне. Скончались два пациента с COVID-19 в возрасте от 77 до 89 лет.

С начала пандемии в городе официально зарегистрировано 82 187 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 040 человек. Скончались 2 296 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.