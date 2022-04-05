Бухарест, , 09:57 — REGNUM Власти Румынии из-за ситуации на Украине начнут кампанию по информированию граждан этой страны о том, как хранить и принимать таблетки йода в случае ядерного удара. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба румынского минздрава.

Флаг Румынии Pixabay.com

Уточняется, что кампания по информированию населения о способах применения и хранения таблеток йодистого калия будет начата в начале следующей недели.

«Следует отметить, что в настоящее время нет никакой опасности, которые делают необходимым прием этих таблеток», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что румынские власти начнут раздачу таблеток йода лицам до 40 лет во второй декаде апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что за последние сутки в ДНР получили ранения 28 мирных жителей.