Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Американский суд навсегда запретил блогеру Леташе Кебе публиковать видео, посвящённые исполнительнице Cardi B. Об этом 5 апреля пишет Billboard.

Карди Би (Cardi B) Скриншот с YouTube

По решению суда, Леташа Кебе также должна удалить более 20 клеветнических роликов с упоминанием рэп-исполнительницы. Ранее блогера обязали выплатить Cardi B штраф и компенсации на общую сумму в $4 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Cardi B подала в суд на Леташу Кебе из-за её роликов на YouTube. В своих видео блогер утверждала, что рэп-исполнительница занималась проституцией, употребляла наркотики, а также заразилась венерическим заболеванием.

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