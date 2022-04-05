Вашингтон, 5 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Американский суд навсегда запретил блогеру Леташе Кебе публиковать видео, посвящённые исполнительнице Cardi B. Об этом 5 апреля пишет Billboard.

Скриншот с YouTube Карди Би (Cardi B)

По решению суда, Леташа Кебе также должна удалить более 20 клеветнических роликов с упоминанием рэп-исполнительницы. Ранее блогера обязали выплатить Cardi B штраф и компенсации на общую сумму в $4 млн.

ИА REGNUM напоминает, что Cardi B подала в суд на Леташу Кебе из-за её роликов на YouTube. В своих видео блогер утверждала, что рэп-исполнительница занималась проституцией, употребляла наркотики, а также заразилась венерическим заболеванием.