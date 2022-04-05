Москва, , 09:56 — REGNUM В российских школах состоится урок на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Школьники Департамент образования и науки Костромской области

«Во все школы Российской Федерации направлены методические рекомендации по проведению урока по обществознанию для 6-9-х и 10-11-х классов по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках урока детям будет предложено ознакомиться с мерами, «которые приняты правительством и президентом Российской Федерации для противодействия санкциям со стороны недружественных стран».

Отмечается, что особое внимание будет уделено описанию политики импортозамещения, «которая проводится в России на протяжении последних лет»: «Занятие предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения».

Урок был разработан Институтом стратегии развития образования Российской академии образования.