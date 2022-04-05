* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В ответ на запрет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на выращивание мака в Афганистане, временный поверенный в делах США в Афганистане Ян Маккарри заявил, что этот шаг является положительным решением, но только в том случае, если он будет реализован. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Он сказал, что наличие здорового сельскохозяйственного сектора поможет экономике Афганистана и, в конечном счёте, его народу.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали указ, приписываемый их лидеру, согласно которому вводится запрет на выращивание мака на всей территории Афганистана. При этом наблюдатели считают, что этот запрет является уловкой, направленной на получение радикалами большей прибыли.