Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Технологические разводки невских мостов завершат в Санкт-Петербурге на текущей неделе. Об этом 4 апреля заявили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Такие разводки предшествуют началу навигации. На этой неделе проверка коснётся восьми переправ, часть из них уже проверили.

«Мостотрест» Разведенный Дворцовый мост

Так, в ночь с 5 на 6 апреля в Петербурге разведут Литейный мост: с 1:40 до 4:45; Благовещенский мост: с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00; Тучков мост: с 2:00 до 4:55.

На следующие сутки проведут разводку Благовещенского моста: с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00, а также Кантемировского моста: с 1:30 до 4:30.

С четверга на пятницу вновь разведут Кантемировский мост: с 1:30 до 4:30.

Отметим, что технологические разводки мостов в Петербурге проводят для проверки готовности пролётов к навигационному сезону.