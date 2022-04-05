Иркутск, , 09:52 — REGNUM В Иркутской области проводят доследственную проверку по факту схода снега на детейв Нижнеилимском районе. Речь идет о имеющихся признаках преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Подробности 5 апреля сообщает территориальное СУ СК РФ.

Чистка крыш от снега и льда Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 1 апреля в Железногорске-Илимском: на двух детей 11 и 7 лет, когда они заходили в подъезд с крыши дома упал талый снег.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация управляющей организации, а также проводится судебно-медицинская экспертиза по состоянию здоровья детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале выясняются обстоятельства схода снега на женщину с ребёнком с крыши одного из нежилых зданий Тарко-Сале.

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