Челябинск, 5 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Челябинске 14-летний гражданин подозревается в гибели своего 15-летнего оппонента. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было совершено 4 апреля. По данным следствия, в ходе бытового конфликта он нанёс ровеснику удары, в результате которых тот скончался.

Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения. Также ему предстоит избрать меру пресечения.