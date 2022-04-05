Мадрид, 5 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. У нового лидера испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньеса Фейхоо есть возможность продемонстрировать на встрече с председателем правительства Педро Санчесом, что он составит «серьезную и ответственную оппозицию». Об этом заявил пресс-секретарь исполкома Социалистической партии Испании (PSOE) Филипп Сисилия в ходе пресс-конференции, сообщает агентство EFE.

PSOE Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП)

Сисилия отметил, что у него «мало надежды» на то, что так и произойдёт.

Представитель социалистов заявил, что после утверждения Фейхоо в качестве нового лидера правых на внеочередном съезде, состоявшемся в минувшие выходные, «ни лица, ни проекты» «Народной партии» не являются новыми.