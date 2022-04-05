Гардез, Афганистан, , 09:50 — REGNUM В афганской провинции Пактия найдено тело молодого человека, похищенного несколько дней назад. Источники сообщили газете «8 Собх», что молодого человека звали Байтулла и он был жителем провинции Хост.

Убийство Jo Naylor

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Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии сообщили, что в связи с этим убийством арестованы два человека и переданы сотрудникам службы безопасности провинции Хост для дальнейшего расследования.

Статистика, собранная газетой «8 Собх», показывает, что только за последнюю неделю в различных провинциях страны погиб 21 мирный житель и солдат бывшего правительства, ещё двое получили ранения в отдельных инцидентах. Это статистика событий, о которых сообщалось в СМИ, а количество убийств, о которых не поступало информации, пока неизвестно.