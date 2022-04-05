Донецк, 5 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 28 мирных жителей. Об этом 5 апреля сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Smdnr.ru Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Глава республики рассказал о пострадавших мирных жителях республики, получивших ранения в ходе обстрелов, которые украинские войска ведут по гражданской инфраструктуре ДНР. По его словам, за последние сутки были ранены 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 апреля украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка.