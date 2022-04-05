Лос-Анджелес, США, 5 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» шайбы забросили форварды Джонни Годро, оформивший дубль, и Элиас Линдхольм. У «Лос-Анджелеса» дубль на счету нападающего Адриана Кемпе.

На сегодняшний день «Калгари» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 91 очко. «Лос-Анджелес» идёт на пятом месте в Западной конференции с 86 очками.

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