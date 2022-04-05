Рязанский район, Рязанская область, 5 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Масштабное хищение дизельного топлива выявили сотрудники полиции в селе Александрово Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Jingyan8.cc Нефтепровод

В незаконной врезке в нефтепродуктопровод подозревают 50-летнего местного жителя. От топливной магистрали до одного из домовладений на расстоянии около 500 метров под землёй был проложен специальный шланг, подсоединённый к автоматизированной насосной станции. Резервуар наполнялся топливом, а охранная система предприятия не фиксировала падения давления в трубопроводе. От дома практически ежедневно выезжал грузовой автомобиль с ёмкостями для перепродажи нефтепродукта. В домовладении злоумышленника, судимого ранее за кражу, обнаружено различное оборудование для нелегальной врезки.

«На нефтебазе около города Рязани оперативники задержали автомобиль ГАЗ «Валдай» под управлением наёмного водителя, в котором обнаружены шесть пластиковых тар объемом один кубический метр каждая с дизельным топливом. На данном участке местности также находилась цистерна с похищенным дизельным топливом», — уточнила официальный представитель УМВД региона Валерия Бирмилеева.

Всего оперативники изъяли около 15 тонн дизельного топлива на сумму 645 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.